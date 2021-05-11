Лихач за рулём: в Ниспоренах перевернулось авто с 4 пассажирами

0

Авария произошла накануне вечером у села Пэручень Ниспоренского района.

По данным местной полиции, автомобилем Dacia Sandero управлял 27-летний водитель. В салоне находились четверо пассажиров, в том числе 16-летняя девушка.

Водитель превысил скорость, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась, пишет deschide.md. Автовладелец и пассажиры отделались лёгкими травмами, госпитализация им не понадобилась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.