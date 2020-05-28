Лихач на BMW спровоцировал аварию, пытаясь скрыться от полицейских: пострадал пассажир (ФОТО)

Лихач на BMW спровоцировал аварию, пытаясь скрыться от полицейских: пострадал пассажир (ФОТО)

В результате погони полицейских за BMW произошла серьёзная авария. Инцидент был зарегистрирован вчера, 27 мая, в селе Биличений Векь Сынжерейского района. 

Согласно полученным данным, за рулём автомобиля марки BMW 730D с регистрационными номерами Литвы находился 32-летний мужчина. Он ехал на высокой скорости и “попался” патрульным. Требование правоохранителей остановиться мужчина проигнорировал и продолжил путь. В результате началась погоня, передаёт deschide.md.

На опасном участке дороги водитель BMW не справился с управлением. Его машина врезалась в автомобиль Honda Acord, а после – в столб. В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир Honda. Он был госпитализирован с различными травмами. 

Правоохранители задержали лихача. По данному факту ведётся расследование.

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