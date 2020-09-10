Лихач без прав пронёсся по пешеходной зоне: нарушителя привлекут к ответственности

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Водитель, управляя Mercedes, грубо нарушил ПДД. Вопреки правилам, он двигался по пешеходной зоне бульвара имени Гагарина в Тирасполе.

Правоохранителями была проведена работа по установлению личности нарушителя. Тираспольчанин был доставлен в участок.

В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек около полуночи решил прокатиться со своими друзьями по городу. С разрешения владельца Mercedes он сел за руль.Один из товарищей запечатлел на видеокамеру, как лихачил парень. Последний, не долго думая, решил поделиться своими «подвигами» с интернет-сообществом – выставил ролик в соцсети.

Молодой человек говорит, что понимал, что нарушает правила дорожного движения, но о последствиях особо не задумывался. Теперь «герою» предстоит нести ответственность сразу по двум статьям – за то, что двигался на автомобиле по пешеходной дорожке, и за то, что сел за руль, не имея права управления транспортным средством. Нарушителю грозит штраф, пишет mvdpmr.org.

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