Лига Европы: «Шериф» сыграет сегодня с кипрской «Омонией»

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Тираспольский «Шериф» сыграет сегодня первый матч группового этапа Лиги Европы против ФК «Омония». Начало в 22.00.

Рассудит поединок бригада арбитров из Словении. Во главе – судья Раде Обренович, который трижды судил официальные матчи с участием сборной Молдовы U-19.

Этой осенью тираспольский клуб сыграет в группе Е Лиги Европы. Соперниками жёлто-чёрных будут кипрская «Омония», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад».

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