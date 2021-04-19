«Лидеры России» открывают новую возможность

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Стартовал приём заявок на участие в международном треке конкурса «Лидеры России». Регистрация началась 14 апреля и будет продолжаться до 26 апреля.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», запущенной в 2017 году президентом Владимиром Путиным. Проект является попыткой создания социальных лифтов для талантливых и активных россиян. В конкурсе нет ограничений по месту проживания и гражданству. Главное условие – всем желающим, чтобы вступить в борьбу за победу, нужно владеть русским языком на высоком уровне.

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций. Участников ожидает многоступенчатая конкурсная система, которая поможет оценить не только знания и умения, но и профессиональные навыки.

В конкурсе могут принять участие управленцы из любых сфер. Главные требования – опыт управления от двух лет и желание жить и работать в Российской Федерации или в зарубежных представительствах органов государственной власти России, а также в зарубежных подразделениях российских коммерческих и некоммерческих организаций. Конкурсанты также должны быть не старше 55 лет и знать русский язык на уровне, достаточном для выполнения тестов. Также им нужно будет подтвердить иностранное гражданство.

Участники международного трека будут проходить как общее тестирование на знание России, так и выполнять задания своего направления. Их ждёт проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву.

Первый, отборочный, тур продлится до 11 июня. В очном формате конкурсанты начнут соревноваться в августе.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, победители международного направления смогут получить гражданство РФ в облегчённом порядке. А все финалисты получат постоянный вид на жительство и право работать в России. Он заверил, что это не отменяет остальные награды. Сергей Кириенко отметил, что благодаря этому треку в Россию смогут приехать «лучшие из лучших».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который приветствовал участников международного трека, выразил уверенность, что они внесут свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами. Он напомнил, что каждый год среди участников бывают граждане нескольких десятков государств, и это доказывает востребованность конкурса.

Министр подчеркнул, что конкурс является отличной возможностью проявить себя, в том числе российским соотечественникам, проживающим за рубежом, он открыт для инициативных людей из любой точки планеты.

Победители трека проходят в суперфинал конкурса и получают образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Ссылка для регистрации – лидерыроссии.рф/international2021.