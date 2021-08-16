Лидера израильской преступной группировки задержали в Молдове

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В Молдове поймали 38-летнего мужчину, который является лидером израильской ОПГ, специализирующейся на грабежах, шантаже, торговле оружием и наркотиками, заказных убийствах.

В результате международного сотрудничества правоохранительных органов было установлено, что подозреваемый прибудет в Молдову 11 августа. Так, 13 августа следователи и сотрудники Бюро по миграции и беженцам задержали мужчину в одной из столичных гостиниц, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Иностранца объявили в Молдове персоной нон грата в связи с тем, что он намеревался осуществлять деятельность, которая могла бы поставить под угрозу национальную безопасность и общественный порядок, и запретили въезд на территорию РМ на 5 лет. Задержанного передали властям Израиля.

Стоит отметить, что с 2018 года в Молдове персоной нон грата объявили более 540 иностранцев, которые угрожали национальной безопасности и общественному порядку.

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