Лидер ПСРМ провёл беседу с послом Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Лидер ПСРМ провёл беседу с послом Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ. Лидер ПСРМ поблагодарил румынских партнеров за помощь Молдове в реализации различных социальных и гуманитарных проектов. 

Собеседники обсудили также текущую политическую обстановку в нашей стране и варианты разрешения кризисной ситуации.
– Выступил за укрепление добрососедских отношений Республики Молдова и Румынии как двух равноправных субъектов международного права на основе взаимного уважения суверенитета и независимости, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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