Лидер ПСРМ провёл беседу с послом Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ. Лидер ПСРМ поблагодарил румынских партнеров за помощь Молдове в реализации различных социальных и гуманитарных проектов.

Собеседники обсудили также текущую политическую обстановку в нашей стране и варианты разрешения кризисной ситуации.

– Выступил за укрепление добрососедских отношений Республики Молдова и Румынии как двух равноправных субъектов международного права на основе взаимного уважения суверенитета и независимости, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.