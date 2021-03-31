Лидер ОПГ “Макена” предстанет перед судом за организацию убийства

Лидер ОПГ “Макена” предстанет перед судом за организацию убийства

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное на имя лидера преступной группировки “Макена”, подозреваемого в организации убийства криминального авторитета в 2008 году. 

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, убийство было совершено в пенитенциарном учреждении. Его исполнителями стали члены преступной группировки, которые содержались в этой же тюрьме. Мужчину избили, а в результате полученных травм он скончался. Затем тело спрятали на другом этаже пенитенциарного учреждения. За совершённое убийство лидер ОПГ пообещал исполнителям различные привилегии.

Уголовное дело было возобновлено, так как недавно была получена новая информация, имеющая отношение к уголовному делу о преступной группировке “Макена”. Согласно материалам дела, мотивом убийства послужило желание укрепить позиции ОПГ, а также сокрытие информации об аналогичных преступлениях.

Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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