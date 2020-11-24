Лидер фракции ПСРМ: Нестабильности в стране не допустим! (ВИДЕО)

0

В парламенте нет большинства, но сам он является функциональным. Об этом в рамках передачи на Radio Moldova заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что надеется на ответственность всех избранников и на то, что все важные проекты, включая Закон о государственном бюджете на 2021 год, будут приняты в ближайшие недели. В то же время Фуркулицэ подчеркнул, что дестабилизации ситуации в стране социалисты не допустят.

– Фракция ПСРМ – самая крупная в парламенте. У нас 37 депутатов. Это единая, трудолюбивая команда. Мы всегда открыты к диалогу, прагматичны. Хочу заверить граждан, что мы не допустим нестабильности в стране, – сказал он.

Фуркулицэ также добавил, что социалисты приложат все усилия для того, чтобы ожидаемые гражданами инициативы не только были претворены в жизнь, но и осуществлялись в полной мере.

Лидер фракции ПСРМ также в очередной раз отметил, что действующий парламент не соответствует выбору граждан, сделанному в 2019 году, и должен быть распущен. Социалисты выступают за досрочные выборы и считают, что провести их нужно осенью следующего года. Однако до тех пор законодательный орган должен быть функциональным учреждением для того, чтобы все принимались законопроекты, направленные на развитие нашей страны.

– Поэтому мы готовы к диалогу со всеми фракциями и депутатами, вне зависимости от их позиции. Что касается коалиций – мы уже говорили о том, что создавать их мы можем только с теми фракциями, которые были образованы изначально и законным путём, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.