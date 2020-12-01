Лидер фракции ПСРМ: Мы не позволим ввергнуть страну в хаос и неопределённость (ВИДЕО)

0

Правительство Иона Кику работает и справляется со сложившейся сложной ситуацией, а ПСРМ доказала, что это – надёжная политическая сила, которая не боится брать на себя ответственность за положение дел в стране даже в нелёгких условиях. Об этом председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Несмотря на партнёров, которые в какой-то момент решили снять с себя ответственность за текущую ситуацию, наша позиция остаётся прежней. Мы – ответственная партия, которая не допустит погружения страны в хаос. И если мы выступаем с инициативой досрочных выборов, мы осознаём, что они должны пройти так, чтобы страна не была в опасности, чтобы не было неопределённости. Государство должно функционировать, выполнять свои обязательства, в первую очередь, по выплатам в области здравоохранения, выплатам зарплат, пенсий, пособий. Люди не должны чувствовать себя лишенными права на то, что им полагается, – подчеркнул Фуркулицэ.

Что касается того, что некоторые политические силы хотят отставки действующего правительства, Фуркулицэ отметил, что для этого есть законные пути – в частности, выражение вотума недоверия кабинету министров. Однако данные партии должны понимать, что в этом случае у них должен быть 51 голос для назначения новой исполнительной власти.

Лидер фракции ПСРМ также напомнил, что ранее Игорь Додон предложил Майе Санду взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране после вступления в должность, отправить в отставку кабмин Кику и назначить собственное правительство, чтобы исполнить данные гражданам обещания. Партия социалистов поддерживает это предложение и ждёт данных шагов от избранного президента.

– Если она позволила себе наобещать больше, чем предусматривает для должности президента Конституция, пусть берёт на себя ответственность, и мы позволим ей это сделать, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.