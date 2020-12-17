Лидер фракции ПСРМ: Бюджет на 2021 год – социально ориентированный (ВИДЕО)

Лидер фракции ПСРМ: Бюджет на 2021 год – социально ориентированный (ВИДЕО)

В документ включены многие важные для населения инициативы: повышение зарплат врачей и многих категорий бюджетников, выделение к Пасхе помощи в размере 1000 леев пенсионерам и получателям социальных пособий ниже 4000 леев и так далее. Об этом на “Первом в Молдове” рассказал председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Это пособие получат более 690 тысяч человек. Денежные средства были определены. Мы считаем, что это очень хорошая мера, – сказал он. 

Фуркулицэ также обратил внимание на то, что те политические силы, которые сейчас активно критикуют социалистов, не выделяли никакой помощи пенсионерам, когда были у власти.

– Мы же сделали всё возможное, и в будущем будем прилагать все усилия для того, чтобы бюджет всегда имел социальную направленность, – добавил он.

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