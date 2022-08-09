Лицей ”Pro Succes” на Ботанике готов к открытию 1 сентября (ФОТО)

Лицей ”Pro Succes” на Ботанике готов к открытию 1 сентября (ФОТО)

Об этом сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

1 сентября лицей ”Pro Succes” откроет двери для учащихся в новом здании. На сегодняшний момент здание уже отремонтировано. Завозится мебель, помещения убираются и приводятся в порядок. Продолжаются работы по благоустройству территории школы, – рассказал Витнянский.

Он напомнил, что данное здание было закрыто порядка десяти лет назад. Его полностью восстановили и теперь готовят к открытию.

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