Лица со статусом временной защиты в РМ будут состоять на учёте у семейных врачей

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С 1 марта 2023 года каждый человек со статусом временной защиты должен иметь постоянное место жительства в Республике Молдова и, следовательно, стоять на учёте у семейного врача. Об этом сообщил генеральный директор Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Ион Додон на встрече с представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Молдова Нигиной Абасзаде.

По словам главы ведомства, регистрация у семейных врачей позволит прямое финансирование, передаёт moldpres.md.

– В то же время мы хотим упростить механизм отчётности и учёта поставщиками и НМСК медицинских услуг, оказанных этим людям, – подчеркнул Ион Додон.

Нигина Абасзаде в свою очередь подтвердила открытость к продолжению сотрудничества между двумя учреждениями, подписав новое партнёрское соглашение на 2023-2027 годы, которое также будет включать в себя аспект охвата всего спектра медицинских услуг для беженцев.

– Мы по-прежнему открыты для сотрудничества. Мы привержены поддерживать правительство, в том числе в реализации мер временной защиты беженцев, что дает нам такую же легитимность в оказании поддержки как беженцам, так и тем, кто получит статус временной защиты. Мы готовы покрыть расходы для всех беженцев, независимо от статуса, – уточнила представитель ЮНФПА в Молдове.

В апреле 2022 года НМСК и ЮНФПА подписали соглашение о партнёрстве для финансирования спектра услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, предлагаемых беженцам. Таким образом, беженцам был предоставлен бесплатный доступ к комплексу услуг по охране репродуктивного здоровья, включённых в Единую программу обязательного медицинского страхования.

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