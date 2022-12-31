Лица, получившие отказ на пересмотр пенсии, могут подать новое заявление

0

Лица, подавшие на предыдущих этапах заявления на пересмотр пенсии и получившие отказ из-за того, что размер пересмотренной пенсии был меньше рассчитанной пенсии, могут подать повторное заявление на пересмотр пенсии по возрасту с 1 января 2023 года.

Национальная касса социального страхования призывает бенефициаров использовать электронную службу „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ, доступную на странице cnas.gov.md или на правительственном портале servicii.gov.md.

С 1 января 2023 года имеют право на пересмотр пенсии по возрасту лица, вышедшие на пенсию до 1 января 2019 года, имеющие трудовой стаж не менее двух лет после выхода на пенсию и не воспользовавшиеся пересмотром пенсии на предыдущих этапах.

Кроме того, с января 2023 года будет применена новая формула пересмотра пенсии по возрасту для стажа, реализованного после предоставления пенсии. В соответствии с этой формулой размер пенсии будет исчисляться только на основе стажа и заработной платы (дохода), реализованного после установления пенсии по возрасту и прибавленного к исчисленной пенсии бенефициара. В результате бенефициар получит пересмотренную пенсию, передаёт ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.