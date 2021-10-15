ЛГБТ-сообщество считает «победой»принятие ПДС Стамбульской конвенции

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Центр «Gender-DOC», который представляет интересы геев и лесбиянок в Молдове, приветствует голосование большинства ПДС в парламенте за Стамбульскую конвенцию. В то время как нынешняя власть утверждает, что утвержденный документ не продвигает интересы сексуальных меньшинств, «Gender-DOC» назвал принятие конвенции «победой».

⁃ Победа! Вчера, 14 октября, Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию, – говорится в сообщении, размещенном на странице «Gender-DOC» в социальной сети, пишет ntv.md.

Напомним, что священнослужители Молдовы осудили решение ПДС принять Стамбульскую конвенцию. Ранее несколько стран ЕС отказались ратифицировать данный документ, считая, что он продвигает интересы гей-сообщества в ущерб традиционным ценностям под предлогом ликвидации насилия в семье.

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