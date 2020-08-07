Lexus за 1200 евро: Односталко рассказал об удивительном содержании деклараций о доходах Главан (ФОТО)

0

Люксовый Lexus за 22500 леев или 1200 евро. «Это невозможно!», – скажете вы и будете правы. Однако именно такие цифры содержатся в декларациях о доходах некоторых депутатов. Депутат ПСРМ Владимир Односталко обратился сегодня по этому поводу в Национальный орган по неподкупности. Социалист просит пролить свет на несоответствия и нарушения в декларациях о доходах и интересах представительницы группировки «Про-Молдова» Руксанды Главан.

Односталко отметил, что, судя по поданным в прошлые годы декларациям, Главан утаила ценные приобретения. В то же время, подчеркнул депутат ПСРМ, есть подозрения, что она солгала о продаже компании, а на самом деле осталась ее реальным бенефициаром.

⁃ В олигархической партии «Продам Молдову» находятся депутаты с дурно пахнущими делами. Надеемся, что уполномоченные органы прольют свет на все эти беззакония. Продолжение следует, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.