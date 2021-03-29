Левое лёгкое поражено на 20%: Ион Чебан рассказал о своём самочувствии

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Дыхательная система генерального примара муниципия пострадала от COVID-19. Как рассказал сам градоначальник, по словам врачей, левое лёгкое поражено на 20%, а правое – в лучшем состоянии.

Я чувствую себя хорошо. Продолжаю работать из дома, врачи разрешили гулять, поэтому посмотрим, как пройдёт эта неделя. Возможно, в среду или четверг я смогу закончить лечение, но посмотрим, что скажут врачи, – заявил Ион Чебан, отметив, что полностью следует рекомендациям врачей.

Что касается общей обстановки с COVID-19 в Кишинёве, генпримар отметил, что прошлая неделя была очень драматичной.

Это была чёрная неделя для нас всех – было больше всего смертей из-за коронавируса, в муниципии по-прежнему регистрируется очень много случаев заболевания. Медицинская система на пределе возможностей, скоро может возникнуть ситуация, когда врачи не будут успевать и по телефону отвечать, – отметил Чебан.

Генпримар также сообщил, что с сегодняшнего дня работает “Зелёная линия“, предназначенная для предоставления информационной поддержки жителям столицы по вопросам оказания первичной медицинской помощи при COVID-19.

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