Летом некоторые столичные детсады частично приостановят работу

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41 детский сад в Кишинёве, в том числе 5 в пригородах муниципия, частично приостановят работу в летний период из-за ремонта или в связи с нехваткой квалифицированного персонала в пищевых блоках. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на оперативном заседании глав муниципальных служб.

По его словам, на время приостановки деятельности дети, посещающие соответствующие учреждения, будут переведены в близлежащие детские сады по запросу родителей.

– Начиная с июня из 140 учреждений дошкольного образования в Кишинёве временно приостановят деятельность 41 детский сад, в том числе 5 в пригородах. В этот период будут проводиться текущие или капитальные ремонтные работы, — сказал Павалой, пишет moldpres.md.

По данным столичной мэрии, на ремонтные работы в детских садах в этом году городские власти выделили 30 млн леев (1,5 млн евро).

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