Лето – за горами

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О ещё существующих ограничениях на выезд из РМ

Теплившаяся у граждан Молдовы надежда, что с наступлением лета COVID-19, как и любая зимняя инфекция, отступит хотя бы до осени, даст отдышаться, набраться сил, повысить иммунитет во время отдыха на морских побережьях, в горах, всё больше и больше угасает.

С открытой датой

На календаре уже почти середина лета, а в нашей стране количество ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом стабильно держится в пределах 200 – 300 человек. В то время как многие страны ослабляют карантинные меры, открывают границы, возобновляют сухопутное и авиасообщение, Республике Молдова приходится придерживаться немалого числа ограничений.

Да и другие страны, мониторя эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, не спешат открывать границы для молдаван, многие из которых ещё до пандемии забронировали путёвки на летний отдых. Туроператоры уже трижды некоторым переносили даты вылетов в другие страны из-за закрытых границ.

На сегодняшний день страны, которые принимают молдаван на отдых, можно сосчитать на пальцах одной руки. Все ждали 1 июля – даты, с которой вроде и должны были открыться границы. Да, для многих стран они распахнулись, но не для нас.

На пальцах руки

На сегодняшний день страны, которые принимают молдаван на отдых, можно сосчитать на пальцах одной руки. Все ждали 1 июля – даты, с которой вроде и должны были открыться границы. Да, для многих стран они распахнулись, но не для нас.

Разве что Турция с 1 июля возобновила авиарейсы в Молдову. Но туристам турецкая сторона наказывает соблюдать меры безопасности: быть в маске во время перелёта, по прибытии необходимо заполнить формуляр, где следует указать место пребывания, обязательно также ношение масок во всех общественных местах и соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров. Все пересекающие турецкую границу должны будут пройти тестирование, которое, обещали, будет бесплатным. В случае положительного результата выдворение не грозит – будет обеспечено лечение.

Открыла свои границы с 1 июля, в том числе для граждан РМ, Греция, вот только добраться до неё молдаване не могут, так как не пропускает Болгария. 1 июля посольство РМ в Республике Болгария опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что по приказу Минздрава Болгарии въезд в эту страну граждан третьих стран, в том числе Республики Молдова, а также транзитные пересечения запрещены до 15 июля 2020 года.

Закрыты Лондон, Дели, Магадан

В опубликованном Министерством иностранных дел и евроинтеграции документе, содержащем обновлённую информацию о доступе молдавских граждан в другие страны в контексте пандемии COVID-19, говорится о продлении до 17 июля особого режима в Румынии. Граждане РМ должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в доме/месте, объявленном соответствующим лицом, вместе с соседями по комнате, включая семью/родственников, в зависимости от обстоятельств.

Если у граждан Молдовы возникло желание впитать кусочек лета хотя бы на курортах Украины, то следует знать, что въезд и нахождение на её территории разрешается только при предъявлении страхового полиса с последующим размещением на самоизоляцию на 14 дней у родственников, друзей или в арендуемых помещениях.

В Германию молдаване могут отправиться в путешествие только если у них есть важные причины: вид на жительство или законное проживание, заключён трудовой договор в таких жизненно важных областях, как здравоохранение, пищевая промышленность, грузовые перевозки и другие.

Не попасть на отдых молдаванам и в Италию. С 1 июля ограничения на въезд граждан РМ были продлены. Исключение составляют лица, имеющие вид на жительство или трудовой договор, а также нуждающиеся в лечении.

Не принимает наших рядовых граждан на отдых и Российская Федерация. Запрет на въезд пока продлён до 1 августа.

Будет ли у молдавских туристов возможность этим летом посетить другие страны, во многом зависит от эпидемиологической ситуации в Молдове.

Анастасия Погодина