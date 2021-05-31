Лето без трагедий: полиция дала советы родителям и школьникам по безопасности во время каникул

Лето без трагедий: полиция дала советы родителям и школьникам по безопасности во время каникул

Сегодня во всех школах страны прозвучал последний звонок, а это означает, что с завтрашнего дня для школьников начинаются летние каникулы. В связи с этим полиция просит не забывать об опасностях, которые подстерегают детей не только на улице, но и на просторах Интернета. 

Полиция рекомендует детям:

  • в походе не отставайте от группы или вожатого;
  • не употребляйте запрещённые вещества или алкогольные напитки;
  • не принимайте подарков от незнакомых людей;
  • не играйтесь и не катайтесь на велосипеде или на роликах на проезжей части;
  • переходите дорогу только по пешеходному переходу.

Родителям советуют:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • следите за тем, чем занимаются ваши дети в социальных сетях;
  • объясняйте детям, как надо себя вести, если они потерялись.
  • убедитесь, что дети знают имена родителей и адрес дома.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md