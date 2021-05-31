Лето без трагедий: полиция дала советы родителям и школьникам по безопасности во время каникул

Сегодня во всех школах страны прозвучал последний звонок, а это означает, что с завтрашнего дня для школьников начинаются летние каникулы. В связи с этим полиция просит не забывать об опасностях, которые подстерегают детей не только на улице, но и на просторах Интернета.
Полиция рекомендует детям:
- в походе не отставайте от группы или вожатого;
- не употребляйте запрещённые вещества или алкогольные напитки;
- не принимайте подарков от незнакомых людей;
- не играйтесь и не катайтесь на велосипеде или на роликах на проезжей части;
- переходите дорогу только по пешеходному переходу.
Родителям советуют:
- не оставляйте детей без присмотра;
- следите за тем, чем занимаются ваши дети в социальных сетях;
- объясняйте детям, как надо себя вести, если они потерялись.
- убедитесь, что дети знают имена родителей и адрес дома.
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