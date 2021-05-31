Лето без трагедий: полиция дала советы родителям и школьникам по безопасности во время каникул

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Сегодня во всех школах страны прозвучал последний звонок, а это означает, что с завтрашнего дня для школьников начинаются летние каникулы. В связи с этим полиция просит не забывать об опасностях, которые подстерегают детей не только на улице, но и на просторах Интернета.

Полиция рекомендует детям:

в походе не отставайте от группы или вожатого;

не употребляйте запрещённые вещества или алкогольные напитки;

не принимайте подарков от незнакомых людей;

не играйтесь и не катайтесь на велосипеде или на роликах на проезжей части;

переходите дорогу только по пешеходному переходу.

Родителям советуют:

не оставляйте детей без присмотра;

следите за тем, чем занимаются ваши дети в социальных сетях;

объясняйте детям, как надо себя вести, если они потерялись.

убедитесь, что дети знают имена родителей и адрес дома.

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