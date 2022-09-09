Лето 2022 года стало самым жарким в истории Европы

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Европейские климатологи подвели итоги минувшего лета. Оно стало самым жарким в Старом свете за всю историю наблюдений, континент страдал от самой сильной жары и засухи за последние столетия, сообщает Служба по изменению климата «Коперник» (C3S).

Наблюдения показали, что август стал самым тёплым в Европе с 1979 года, то есть с начала регулярного мониторинга погоды. Он «с большим отрывом» превзошёл предыдущий рекорд, установленный всего год назад, в августе 2021 года. Разница составила 0,4 градуса Цельсия.

Температура с июня по август 2022 года была на 1,34 градуса выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 годы. Сам август оказался на 1,74 градуса теплее средних значений, пишет mir24.tv.

Также 2022 год стал рекордным по количеству лесных пожаров. С января в Европе сгорело почти 660 тысяч гектаров леса. В результате пожаров во Франции зарегистрировали самый высокий уровень загрязнения воздуха с начала регулярных наблюдений (2003 год).

Засуху в Европе признали самой сильной за последние 500 лет. Высыхание почвы отмечено на 47% всей территории. Ещё 17% находятся под угрозой засухи, что означает, что растения «проявляют признаки стресса».

Во всём мире август 2022 года также признали самым тёплым в истории наблюдений. По данным мониторинга, средняя температура на 0,3 градуса превысила средний показатель за 1991-2020 годы.

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