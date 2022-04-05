Летний театр в парке «Валя Морилор» модернизируется

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Начаты работы по восстановлению зоны амфитеатра Летнего театра в парке «Валя Морилор».

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, работы предполагают демонтаж рядов повреждённых стульев. В дальнейшем, согласно эскизу проекта, будут отремонтированы или установлены железобетонные опоры и установлены новые сиденья, в ом числе два дополнительных ряда.

– Таким образом, вместимость Летнего театра составит около 7000 мест, что вновь подтвердит его статус крупнейшего в Европе театра под открытым небом. Сейчас вместимость театра составляет до 6000 мест, – отметил градоначальник.

Позже будут найдены средства для ремонта сцены Летнего театра.

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