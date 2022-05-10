Летний отдых выйдет дороже: турагентства предупредили о подорожании путёвок

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Молдавские туристические агентства сообщают о повышении цен на путёвки более чем на 15% по наиболее востребованным направлениям. Это связано с инфляцией, пандемией, конфликтом на Украине и ростом цен на нефть. Но есть и хорошие новости для граждан Молдовы, которые этим летом планируют отдых на море. Несколько стран, включая Грецию и Болгарию, сняли ограничения в связи с COVID-19 на летний сезон.

– Если говорить об основных направлениях, я имею в виду Болгарию, Грецию и Турцию, там были отменены все ограничения, связанные с пандемией. Нет необходимости носить маску в общественном транспорте, развлекательных заведениях и т.д. Это очень хорошо. Но если вы планируете отдых в Испании, Португалии, Италии или Египте, то нужно знать, что въезд в эти страны разрешён только при наличии COVID-сертификата, – рассказал представитель местного турагентства.

По его словам, цены на путёвки в Болгарию начинаются от 150-170 евро за пакет “всё включено”. Стоимость путёвок в Грецию, без транспорта, стартуют с 75-80 евро, а с транспортом – 175 евро. В Турцию цены начинаются от 200-250 евро за стандартный пакет на семь ночей плюс перелёт, страховка и питание, передаёт protv.md.

Отдых в Турции в пятизвёздочном отеле стоит от 430 евро с человека, а в Болгарии – от 350 евро. Тем, кто предпочитает греческие острова, например Крит, турфирмы предлагают пакеты от 380 евро, в которые входят четырёхзвёздочный отель, транспорт и питание.

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