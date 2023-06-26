Летние лагеря дневного пребывания прекратили свою деятельность

0

Почти все летние лагеря дневного пребывания в столице прекратили свою деятельность, за исключением одного учреждения, где действует еще одна смена. Речь идет о дневном лагере в лицее “Михай Садовяну”.

В то же время продолжают работать летние лагеря и спортивные лагеря в пригородах и эко-лагерь на базе Городского центра молодых натуралистов. Также актуальны предложения от внешкольных учреждений, от художественных лагерей на базе художественных школ, тематических лагерей из общественных центров для детей и подростков и предложения тематических лагерей “Летние вызовы” от Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу и ее филиалов, передает ipn.md.

Заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой напомнил, что стоимость путевки в летний лагерь на 15 дней составила в этом году 2525 леев, из которых родители заплатили только 20%, что составляет 505 леев.

В летних лагерях до сих пор отдохнули более 3700 детей из запланированных более 9900. В лагере “Cireșarii” вторая смена началась 18 июня, а в лагерях “Alunelul” и “Poinița veselă” – 19 июня.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.