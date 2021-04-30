Летние экзамены для учащихся X-XI классов отменены

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Министерство образования, культуры и исследований объявило сегодня, что во всех образовательных учреждениях, независимо от формы деятельности, летние экзамены 2020-2021 учебного года и практические тесты в X-XI классах отменены.

Соответствующий приказ 29 апреля подписала министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша. Согласно пресс-службе ведомства, решение было принято после консультаций с образовательным сообществом страны с учетом того факта, что учащиеся X-XI классов были в значительной степени вовлечены в процесс дистанционного обучения, передаёт moldpres.md.

Итоговый балл будет рассчитываться на основе среднего арифметического текущих оценок.

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