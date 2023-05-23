“Летел” со скоростью 174 км/ч: в столице задержали “шумахера”

“Летел” со скоростью 174 км/ч: в столице задержали “шумахера”

Инцидент произошел сегодня ранним утром. Водитель “летел” по бульвару Дачия в секторе Ботаника со скоростью 174 км/ч. 

Нарушение было зарегистрировано аппаратом TruCam, которое фиксирует скорость движения транспортного средства на расстоянии более километра. Полицейские остановили и задокументировали 36-летнего водителя. За нарушение ему грозит крупный штраф.

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