“Летел” со скоростью 120 км/ч: в Тараклии задержали лихача

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Инцидент произошел накануне в селе Кириловка Тараклийского района. Патрульные задокументировали 30-летнего водителя автомобиля Toyota, который ехал на высокой скорости.

По данным пресс-службы полиции, она составила 120 км/ч, тогда как разрешённая в населённом пункте скорость не должна превышать 50 км/ч.

Стоит отметить, что с начала года правоохранители задокументировали более 39 000 водителей, нарушивших скоростной режим.

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