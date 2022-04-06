“Летел” со скоростью 120 км/ч: в Тараклии задержали лихача

“Летел” со скоростью 120 км/ч: в Тараклии задержали лихача

Инцидент произошел накануне в селе Кириловка Тараклийского района. Патрульные задокументировали 30-летнего водителя автомобиля Toyota, который ехал на высокой скорости. 

По данным пресс-службы полиции, она составила 120 км/ч, тогда как разрешённая в населённом пункте скорость не должна превышать 50 км/ч.

Стоит отметить, что с начала года правоохранители задокументировали более 39 000 водителей, нарушивших скоростной режим.

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