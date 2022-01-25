“Летел” по бульвару Дачия: в столице задержали пьяного лихача

“Летел” по бульвару Дачия: в столице задержали пьяного лихача

Полицейские задержали 33-летнего жителя Штефан-Водского района, который ехал со скоростью 92 км/ч по бульвару Дачия в столице. 

Правоохранители остановили лихача. Во время беседы с водителем патрульные почувствовали резкий запах алкоголя. Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,24 мг/л, сообщает пресс-служба ГИП. 

В машине находилась и владелица автомобиля. Её оштрафовали за передачу управления транспортным средством лицу в нетрезвом состоянии.

Мужчину отстранили от вождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md