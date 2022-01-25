“Летел” по бульвару Дачия: в столице задержали пьяного лихача

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Полицейские задержали 33-летнего жителя Штефан-Водского района, который ехал со скоростью 92 км/ч по бульвару Дачия в столице.

Правоохранители остановили лихача. Во время беседы с водителем патрульные почувствовали резкий запах алкоголя. Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,24 мг/л, сообщает пресс-служба ГИП.

В машине находилась и владелица автомобиля. Её оштрафовали за передачу управления транспортным средством лицу в нетрезвом состоянии.

Мужчину отстранили от вождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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