Лесные пожары в Европе: из популярного района в Греции эвакуировали туристов

Спустя неделю после того, как в Европе установилась рекордная жара, многие страны на европейском континенте всё ещё борются с лесными пожарами.

Тысячи акров земли были сожжены, и по всему континенту люди были вынуждены покинуть свои дома по мере приближения пламени. Так, в Испании пожары начались на Тенерифе, на Канарских островах. Огонь распространился на несколько городов, а смена направления ветра усложнила работы по тушению. Некоторым жителям Тенерифе пришлось эвакуироваться вместе с домашними животными, передаёт bbc.com.