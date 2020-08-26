Лес рубят – урожаи горят

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О том, что в Молдове срочно нужно возрождать лесные полосы

Погода каждый год преподносит нашей стране сюрпризы. В 2020-м нас одолевает гидрологи-

ческая засуха. Осадков на юге при средней норме в 440 мм выпало не более 240 мм, а в некоторых населённых пунктах и того меньше – от 70 до 100 мм.

Сбой в системе

В Гагаузии от засухи погибло 25% озимых культур. По словам начальника аграрного управления АТО Гагаузии Андрея Димитрогло, урожай пшеницы в регионе составил 13 центнеров с гектара вместо ожидаемых 30. Фермеры несут огромные убытки.

Увы, в Молдове в последние годы не только снижаются урожаи, но и высыхают реки, озёра и даже колодцы. И эта беда происходит не только из-за высоких температур, но прежде всего из-за сокращения лесных насаждений. Леса притягивают дожди, без них разрушается связь циркуляции воздушных масс и осадков. Чем больше лесов, тем легче они притягивают осадки. И эта зелёная система в республике работала многие десятилетия.

В последнее время у государства появились фонды, которые финансируют проекты по посадке трав на эрозийных земельных участках и облесению оврагов и склонов. Но большинство властей на местах не проявляют желания заняться возрождением лесополос.

Проект союзного значения

Лесополосы стали закладывать в Молдове в 1950-х годах. Это был гигантский всесоюзный экологический проект по высадке полезащитных лесонасаждений, внедрению травопольных севооборотов, строительству прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах. Суть его состояла в изменении микроклимата полей путём подбора оптимального соотношения пашни, луга, леса и воды. На пашнях, защищённых посадками, 80% влаги впитывалось в почву.

– 70 лет назад по сталинскому плану преобразования природы в России, на Украине, в Молдавии поля стали окружать лесополосами, которые сыграли колоссальную роль в защите посевов сельскохозяйственных культур от засухи и эрозии, – поясняет доктор биологических наук, директор Института почвоведения, агрохимии и защиты почвы имени Николая Димо Леонид Попов. – Наша республика и соседняя Украина всегда славились своими богатыми чернозёмами, но именно здесь часто случались засухи и сильные ветра, которые наносили непоправимый ущерб уникальным почвам. Поэтому больше всего в СССР лесополос посадили в нашем регионе. И молдавские посадки считались одними из качественных – они закладывались с учётом климатических условий и рельефа местности.

А на территории бельцкой степи, издавна славившейся своими уникальными чернозёмами, которые описал в конце XIX века основатель науки почвоведения Василий Докучаев, даже была построена демонстрационная система каркаса лесополос с водоёмами и прудами…

Доктор хабилитат сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник того же института Александр Русу хорошо помнит, как в 1950-х годах в его родном селе Фрасин Дондюшанского района начали закладывать лесные полосы. Брату его тогда исполнилось 14 лет, и он подрядился вместе со взрослыми сажать деревья по периметру колхозных полей. С поздней осени и почти всю зиму (земля долго не замерзала) мальчик проводил в поле.

– Работа была тяжёлая. Брат рыл ямки, сажал саженцы, приглядывал за ними, чтобы не высохли, – рассказывает Александр Русу. – Он очень гордился заработанными деньгами, но ещё больше – рядами высаженных им саженцев. Когда растения пошли в рост, школьники и взрослые выходили на субботники по обрезке и формированию крон деревьев.

В хвосте ЕС

В 90-х, когда рухнули колхозы, совхозы и фрасинцы остались без средств к существованию, лесополосы пострадали от массовой вырубки. Сегодня без должного ухода посадки деградируют и высыхают. В таком положении оказалось большинство лесных полос страны.

Между тем Молдова по квоте лесов на площадь территории государства плетётся в самом хвосте европейского сообщества. Страна нуждается в срочной посадке лесов, закладке новых и реконструкции старых лесополос. Но нет единого хозяина. Часть лесных посадок опекает агентство Moldsilva, а другие курируют примэрии, на территории которых эти зелёные насаждения находятся. Но, как известно, у семи нянек дитя без глазу.

– В последнее время у государства появились фонды, которые финансируют проекты по залужению (посадка трав на эрозийных земельных участках) и облесению оврагов и склонов. Но большинство властей на местах не проявляют желания заняться возрождением лесополос, – считает директор Института почвоведения, агрохимии и защиты почвы Леонид Попов.

Спасение – в дубах

Но адепты лесов в республике есть. По словам доктора сельскохозяйственных наук Екатерины Кухарук, год назад в Институт почвоведения обратилась кишинёвская общественная организация Lumina renaşterii omului («Свет возрождения человека»), решившая взяться за благое дело – возрождать лесные насаждения. Сотрудники института предложили село Варзарешты Ниспоренского района, где отмечен самый низкий в республике банитет почвы (показатель качества местной земли) – всего 41 балл. Всё село изъедено оползнями и оврагами.

– Ребята взялись за посадку по всем законам науки, и мы им в этом помогали, – рассказывает Е. Кухарук. – Наши сотрудники проанализировали почву. Для восстановления естественной флоры пригласили на консультацию ботаников, и они подобрали деревья, которые приживутся и остановят эрозию почвы в Варзарештах, – это дубки.

Организация заключила договор с местной властью о восстановлении пяти гектаров защитной лесополосы местной речушки Лэпушница и весной посадили первые саженцы. Примэрия обязалась следить за их сохранностью. Кроме того, кишинёвцы провели семинар для местных жителей и привлекли в свой проект экономических агентов села. И те пошли навстречу: один дал трактор для посадки, другой – ГСМ, третий купил саженцы.

– Лесополосами никто в Молдове не занимается, большинство сельчан не понимают ни их экологической ценности, ни какую пользу они могут приносить каждому жителю, – убеждён член организации Андрей Бытка. – А ведь лесополоса обладает не только защитной функцией – она даёт ягоды, лекарственные травы, орехи, грибы, медоносные плантации кормят пчёл. Чтобы в Молдове расширялись территории лесополос, необходимо принять закон о частном лесовладении и лесофермерстве. Человек, который живёт и кормится за счёт леса, никогда не поднимет на него топор.

Говорят, только когда человек вырубит последнее дерево и будет отравлена последняя река, он поймёт, что деньги есть нельзя. Важно сделать всё возможное, чтобы такой катастрофы у нас не случилось. Ради своих детей и внуков, чтобы они не жили в противогазах, нужно каждую осень и весну сажать по дереву. Сохраним леса, спасём жизни!

Мнение Кунева

Да зазеленеет Буджак!

Юг Молдовы исторически страдает от нехватки лесов. Это влияет на условия ведения сельского хозяйства, на доступ к водным ресурсам и в конечном итоге – на качество жизни этого региона. Леса, по европейским нормам, должны занимать 27% площади страны. В Тараклийском районе лесные насаждения занимают от 4% до 8%. На фоне засухи, которую мы переживаем, это просто катастрофическая цифра. Если что-то срочно не изменить, сельское хозяйство района, при существующей тенденции к увеличению среднегодовых температур, просто обречено. Поэтому местные власти решили в этом году запустить программу восстановления лесополос и лесов в Тараклийском районе. И даже пообещали примэрии, которая первой сделает все предварительные работы, профинансировать посадку двух гектаров будущего леса. Этот бонус достался жителям села Кортен, которые уже осенью приступят к высаживанию саженцев.

Посадка лесов ведётся на основании контракта, заключённого между райсоветом и местными властями: власти района организуют проектирование леса и предоставляют саженцы, а примэрии занимаются посадками, обеспечивают уход за насаждениями и их охрану. Закладка лесных полос – дело непростое и дорогостоящее, поэтому на наш призыв из 15 примэрий откликнулись пока только две. Местные власти отдают себе отчёт в том, что на реализацию этой программы придётся брать финансы из своих бюджетов и привлекать грантовые средства, но у многих на это не хватает ни знаний, ни опыта, ни средств, поэтому государство должно им помогать.

А в идеале в стране должна быть принята госпрограмма по посадке лесополос и лесов. В ней необходимо определить растения, которые и через 30 – 40 лет будут расти и плодоносить, не испытывая дискомфорта из-за повышения средних температур. Также на базе существующих питомников стоило бы массово выращивать саженцы, которые будут внесены в госпрограмму. И, само собой, следует вкладываться в наращивание знаний по проектированию лесов, обучать специалистов, которые смогут быстро и качественно выполнять такого рода работы. А государству надо либо выделять средства на эти программы, либо вовлекаться в международные проекты.

Вячеслав Кунев,

председатель правления ассоциации IT-компаний,

член Экономического совета при президенте РМ,

советник Тараклийского городского и районного советов

Татьяна СОЛОВЬЁВА