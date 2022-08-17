Лес рубят – будущее летит

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О том, почему лесные ресурсы Молдовы не способны обеспечить нас теплом

Наталья Устюгова, info@aif.md

Когда наша страна двигалась по пути развития, большая часть её территории была газифицирована. Автономные газовые системы начали пользоваться популярностью даже у жителей многоэтажек. Кто тогда мог подумать, что выиграют те, кто сохранил старые печурки из прошлого века…

По пути индустриальных лесов

Дрова занимают только 4% в общем энергетическом объёме республики, уточнил директор Института исследований и лесоустройства Дмитрий Галупа. Чтобы увеличить эту долю, надо сажать больше лесов. Согласно плану, ежегодно для местных нужд поставляется 500 – 550 тыс. кубометров древесины, полученных от рубок ухода, санитарных и сплошных рубок.

– Кроме лесного фонда, находящегося в подчинении агентства Moldsilva, у нас есть леса примэрий и порядка 30 тыс. гектаров занимают лесные полосы, которые тоже нуждаются в уходе, – поясняет Д. Галупа. – Там есть сухостои и деревья, представляющие опасность для окружающих и проезжающих машин. Поэтому если мы по-хозяйски подойдём к проведению санитарных мер, то сможем увеличить количество древесины для технических целей. Кроме того, уже в ноябре-декабре можно начать проводить рубки, запланированные на январь. От этого лес не пострадает.

Некоторые страны идут по пути создания индустриальных лесов, где выращивают деревья, которые дают большое количество древесины за короткий период времени, а природные леса остаются в своём первозданном виде. Как уточнил Д. Галупа, наше законодательство также позволяет создавать энергетические плантации, чтобы получать древесину с коротким оборотом рубки. Для этого используются быстрорастущие деревья – тополя, ивы и другие породы. В Молдове такие посадки уже появляются.

Огромным потенциалом площадей для новых посадок располагают примэрии, к территориям которых относятся около 80 тыс. гектаров деградированных почв и около 140 – 150 тыс. гектаров сильно эродированных земель, не пригодных для ведения сельского хозяйства, но подходящих для выращивания лесов. Необходимо увеличить и площадь лесных полос, которые на данный момент занимают 1,5% от общей площади сельхозземель, а для выполнения природоохранных функций необходимо порядка 4%. То есть нужно посадить ещё около 50 тыс. гектаров.

Как бы нам ни хотелось, лесное хозяйство не сможет в полной мере обеспечить всё население дровами. У нас такого количества их просто нет. Вопрос надо решать на государственном уровне, но не путём вырубки лесов, а за счёт импорта дров и угля.

Внушительный резерв

Ещё пару лет назад во многих лесхозах мёртвым грузом хранились достаточно большие запасы дров, но с ростом цены на газ они быстро иссякли. И сейчас, как только новые партии поступают на склад, их сразу же разбирают.

– Согласно плану, мы собрали 9,5 тыс. кубов древесины и распределили их среди населения по 2–3 складометра (в одном складометре – 0,7 куба. – Прим. ред.), чтобы всем понемногу хватило, – комментирует директор ГП по лесному хозяйству Глодян Андрей Скорпан. – Летом проводили санитарные рубки и рубки ухода. Осенью от сплошных рубок планируем получить 3,7 тыс. кубов. Мы стараемся делать всё, чтобы люди могли пережить эту зиму. Вместе с тем, поскольку у нас есть свои цеха, мы не остановили переработку деловой древесины. Не рационально использовать хорошие деревья на топливо.

А. Скорпан считает, что к решению топливной проблемы необходимо подключить и примэрии. С 2002 по 2009 год благодаря национальной программе в Молдове на территориях примэрий было посажено около 60 тыс. гектаров лесов. Только глодянским лесхозом было засажено 4 тыс. гектаров. Этим насаждениям уже около 20 лет, а рубки ухода никто не проводил. На одном гектаре леса, которому 15 – 20 лет и где были хорошие насаждения, растёт примерно 80 – 90 кубов. На рубку ухода приходится около 10%, это около 8–9 кубов с гектара. Допустим, что леса примэрий не идеальные, но и в этом случае можно рассчитывать примерно на пять кубов. То есть это внушительный резерв. Но для того чтобы осуществить рубку ухода, необходимо привлечь специалистов лесного хозяйства, провести инвентаризацию и отметить каждое дерево, которое можно спилить.

Дрова по списку

Пока работники лесного хозяйства экстренно изыскивают резервы и строят планы энергобезопасности на будущее, население усиленно ищет дрова. К примеру, сумбурная ситуация сложилась в селе Иванча Оргеевского района.

– Сначала дрова никому не продавали, затем стали продавать по пять кубов, потом опять прекратили – видимо, ждали решения правительства по этому вопросу, – рассказывает житель села Иванча Михаил Поторак. – К 8 августа собралась огромная очередь (около 300 человек), которую занимали заранее. Причём люди приехали со всей Молдовы. Оказалось, что продают только по три куба и обслуживают не более 60 человек в день. Мы обратились в примэрию. Там составили списки, сделали копии удостоверений личности, где отмечена местная прописка. Ждём, что свои три куба по 750 леев мы получим, хотя кто-то уже приобрёл пять. Но есть люди, которые купили здесь дома, а прописки у них нет. Что делать им? Раньше дрова выписывали кому не попадя в разных объёмах и по разной цене. У нас уже одни опушки остались, а в лесах образовались целые поля. Я помню вековые деревья, которые вырубили подчистую.

Понятно, что ни трёх, ни пяти кубов дров на зиму не хватит. Люди готовы докупать их по коммерческой цене, но негде. По крайней мере пока чёрный рынок немного притих. И если паника возникает в центре и на севере республики, то что говорить про юг, на который приходится лишь 8% от общей площади лесных насаждений республики.

Мнение Цареградского

С топорами и пилами наготове

Ажиотаж вокруг дров носит искусственный характер. Многие потребители успели закупить дрова ещё до того, как было объявлено, что на каждое подворье будет выделено по три куба. Но дрова по субсидированной цене будут покупать все, ведь дальше их будет всё меньше, а цена на них будет всё выше. Как бы нам ни хотелось, лесное хозяйство не сможет в полной мере обеспечить всё население дровами. У нас такого количества просто нет. Вопрос надо решать на государственном уровне, но не путём вырубки лесов, а за счёт импорта дров и угля. В частности, большие объёмы древесины могла бы поставлять Украина, однако для этого Молдове надо снять все таможенные пошлины на ввоз этой продукции. По крайней мере на период чрезвычайного положения в энергетике.

Рубка леса по всем правилам и стандартам проводится с 15 октября по 15 апреля, т. е. в период остановки сокодвижения в растениях. Таким образом обеспечивается лесовозобновление – на прежнем месте вырастают новые лесные массивы. В этом году деревья начали рубить летом. Это самое настоящее вредительство! Такой лес не сможет возобновиться. Его придётся выкорчевать, а потом засадить саженцами. Это огромные финансовые потери и большой риск уменьшения в Молдове площадей, покрытых лесом. Таким образом мы не решим вопрос с отопительным сезоном, но покалечим наши леса.

Складывающаяся ситуация может привести к увеличению числа незаконных рубок. В первую очередь могут пострадать лесополосы, которые практически не охраняются, а ведь они выполняют серьёзные природоохранные функции. Если зима выпадет суровой, нарушители с топорами и пилами пойдут в леса. Один лесник, который обслуживает 300 – 400 гектаров, порой разбросанных в разных зонах, никак не сможет обеспечить охрану всей площади. Поэтому попытка заменить газ местными дровами – не самый верный административный шаг. Он генерирует очень много проблем.

Ещё совсем недавно речь шла о внедрении стратегии по увеличению лесистости Молдовы, но почему-то в эту кампанию вступили без подготовки, не запаслись даже необходимым объёмом и ассортиментом саженцев, при том что питомников в лесных хозяйствах хватает. Посадка лесов – долгосрочный, хорошо спланированный процесс. На один гектар леса необходимо около 4,5 тыс. саженцев, которые нужно вырастить из заранее собранных семян. Это всё время и деньги. В лесной отрасли немало хороших специалистов, но их не всегда слышат.

Валерий Цареградский,

экс-директор заповедника «Пэдуря Домняскэ»

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Ущербное решение

Илья Тромбицкий, исполнительный директор международной организации хранителей реки Днестр Eсо-TIRAS:

«В прошлом году появилась полезная инициатива властей по увеличению лесного покрытия страны, но сейчас она фактически аннулирована решением правительства по заготовке древесины на зиму. Его с радостью восприняли те, кто и раньше нелегально вырубал деревья для собственного обогащения. Сегодня реальные цены леса на чёрном рынке в два раза превышают официальные. Но ведь количество и качество лесов – это вопрос будущего страны. Традиционное затыкание дыр за счёт будущих поколений – путь, не ведущий к храму. Лес – простое, но наиболее ущербное решение проблемы топлива на зиму».