Леова, Тараклия, Чадыр-Лунга: Игорь Додон продолжает поездки по стране (ФОТО)

Как и обещал ранее, глава государства продолжает рабочие поездки по республике. Сегодня в график президента включены Леовский и Тараклийский районы, а также город Чадыр-Лунга в Гагаузии.

Первым пунктом значилось посещение коммуны Сэрэтень в Леовском районе, где Игорь Додон проинспектировал строительство участка дороги в рамках общенациональной программы «Хорошие дороги для всех». В настоящее время работы выполнены «в белом варианте». Это более дешевый способ, выбранный местным советом и позволяющий сэкономить средства и за ту же сумму отремонтировать дополнительные участки, в том числе дорогу к церкви.

После этого глава государства побеседовал с главами населенных пунктов, входящих в коммуну Сэрэтень. Они рассказали о различных проблемах, преимущественно социального и инфраструктурного характера. Президент обещал оказать им посильную помощь.

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