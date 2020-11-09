Леова поддерживает Игоря Додона (ВИДЕО)

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Жители всех районов страны примут в это воскресенье активное участие во втором туре выборов президента. В Леова будут голосовать за Игоря Додона, потому что он всегда слушал и слышал людей и оказал им реальную помощь.

– Когда президентом стал Игорь Николаевич, он посещал наше хозяйство. Он нам очень понравился – уравновешенный, грамотный, умный и дальновидный человек. Игорь Николаевич помог нам с ремонтом Дома культуры, помог сделать капитальный ремонт в админздании. Люблю село Колибабовка, Молдову. Я буду голосовать за Игоря Додона! – отметил житель Леовского района Димитрий Волков.

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