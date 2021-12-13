Лекарство от алкоголизма оказалось эффективным и против COVID-19

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Учёные пришли к выводу, что препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам может быть эффективен против COVID-19.

Американские исследователи опубликовали исследование, демонстрирующее, что у пациентов, принимавших дисульфирам, весомо снизился риск заражения. Учёные использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациента принимали данный препарат для лечения от алкогольной зависимости. Как выяснилось, у участников исследования риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, при этом ни один из них не умер от коронавирусной инфекции.

По словам врачей, пишет vesti.ru, вероятная польза дисульфирама состоит в том, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой), нарушая его работу. Исследование американских учёных позволяет думать, что польза от применения лекарства действительно существует.

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