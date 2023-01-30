Лекарства в Молдове могут подорожать на 7%

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По мнению директора Агентства по лекарственным средствам, цены на медикаменты в 2023 году вырастут примерно на 7%.

Производители лекарственных средств неохотно представляют свою продукцию на рынке Молдовы, однако дефицита препаратов нет, и общегодовое повышение цен на медикаменты не должно превысить 7%, заявил директор Агентства по лекарственным средствам и медицинским устройствам Драгош Гуцу. Чиновник отметил, что благодаря усилиям возглавляемого им ведомства наиболее востребованные лекарства можно будет найти в молдавских аптеках, хотя они могут быть дороже, сообщает gagauzinfo.md.

По его словам, ведомство продолжит переговоры с поставщиками, чтобы не допустить дефицита лекарственных средств, прежде всего антибиотиков, противовирусных и противовоспалительных препаратов.

– При небольшом объёме продаж и низких ценах прибыль тоже низкая, и крупной фармацевтической компании неинтересно расширять своё присутствие в таких маленьких странах, как Молдова. Однако у нас есть диверсификация источников импортных лекарств. Решение той или иной страны влияет на нас, но это не драматично. Мы создали рабочую группу пять недель назад, мы отслеживаем все запасы основных лекарств, антибиотиков, противовирусных препаратов, жаропонижающих средств, – рассказал Гуцу.

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