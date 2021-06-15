Легковушка врезалась в фуру на трассе: водитель и ребёнок чудом не пострадали (ФОТО)

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Авария случилась утром 14 июня на трассе Чимишлия-Бессарабка вблизи села Садаклия.

Как пишет gagauzinfo.md, автомобиль Ford Fusion, совершая обгон грузовика Volvo, вышел на встречную полосу и попал на скользкую после дождя обочину. Машину развернуло, затем ударило о бампер фуры. Легковушка вылетела в кювет, дважды перевернувшись.

За рулём автомобиля была 53-летняя сельчанка, а в салоне находилась её 6-летняя внучка. Обе отделались царапинами и сильным испугом.

В качестве основной причины ДТП рассматривается неопытность водителя Ford: женщина не справилась с управлением при совершении манёвра на скользкой дороге.

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