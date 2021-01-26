Легковушка перевернулась на трассе Кишинёв-Бельцы: водитель в тяжёлом состоянии (ФОТО, ВИДЕО)

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Жуткое ДТП произошло сегодня утром. 23-летний водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как его автомобиль перевернулся на трассе несколько раз.

По данным полиции, у пострадавшего не было водительского удостоверения. Он ехал на высокой скорости, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Более того, автомобиль не был оборудован зимней резиной. В какой-то момент машину занесло, она перевернулась несколько раз и оказалась в поле, передаёт publika.md.

В результате аварии водитель получил множественные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

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