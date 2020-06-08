Легковушка не вписалась в поворот и протаранила дерево

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Серьёзное ДТП произошло накануне на участке дороги между Первомайском и Днестровском. Автомобиль Honda врезался в дерево, пострадали два пассажира.

Как оказалось, в пути в машине закончилось топливо. Пассажиры попросили помощи у водителя Volkswagen, проезжавшего в попутном направлении. Минивен взял на буксир легковушку. Недалеко от Днестровска, на опасном повороте, Volkswagen начал притормаживать. 32-летняя женщина за рулём Honda снизить скорость не могла, свернула с проезжей части и совершила наезд на дерево.

В момент ДТП в автомобиле находились 4 взрослых и 1 ребёнок, пишет mvdpmr.org. Пострадали двое мужчин 40 и 44 лет. С травмами головы и тела они были госпитализированы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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