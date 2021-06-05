Легкомоторный самолёт совершил экстренную посадку в поле вблизи аэродрома Хорешть

Инцидент произошёл в пятницу, 4 июня. Об этом сообщил Орган гражданской авиации РМ.

– Вблизи аэродрома Хорешть легкомоторный самолёт Cessna 172 совершил экстренную посадку в поле. На борту самолёта находились четыре человека, в том числе пилот. Медицинская помощь без госпитализации понадобилась только пилоту. Пассажиры самолёта не пострадали, – говорится в сообщении ведомства.