«Легенды и сказки города»: программа экскурсий на туристическом троллейбусе продлена

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Примария Кишинёва сообщает, что по многочисленным просьбам горожан туристический маршрут «Легенды и истории Кишинёва» решили продлить: троллейбус будет курсировать по 5 июня включительно.

С расписанием можно ознакомиться ниже.

2 июня:

Маршрут I: 12:00 — на русском языке;

Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;

3 июня:

Маршрут I: 12:00 — на русском языке;

Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;

4 июня:

Маршрут I: 12:00 — на русском языке;

Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;

Маршрут III: 16:00 — на русском языке;

Маршрут IV: 18:00 – на молдавском языке;

5 июня:

Маршрут I: 12:00 — на русском языке;

Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;

Маршрут III: 16:00 — на русском языке;

Маршрут IV: 18:00 – на молдавском языке.

Экскурсии начинаются от Триумфальной арки. Посадка на туристический троллейбус осуществляется в порядке живой очереди. Стоимость поездки составляет 30 леев, дети до 7 лет – бесплатно.

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