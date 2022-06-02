«Легенды и сказки города»: программа экскурсий на туристическом троллейбусе продлена

Примария Кишинёва сообщает, что по многочисленным просьбам горожан туристический маршрут «Легенды и истории Кишинёва» решили продлить: троллейбус будет курсировать по 5 июня включительно.
С расписанием можно ознакомиться ниже.
2 июня:
Маршрут I: 12:00 — на русском языке;
Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;
3 июня:
Маршрут I: 12:00 — на русском языке;
Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;
4 июня:
Маршрут I: 12:00 — на русском языке;
Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;
Маршрут III: 16:00 — на русском языке;
Маршрут IV: 18:00 – на молдавском языке;
5 июня:
Маршрут I: 12:00 — на русском языке;
Маршрут II: 14:00 — на молдавском языке;
Маршрут III: 16:00 — на русском языке;
Маршрут IV: 18:00 – на молдавском языке.
Экскурсии начинаются от Триумфальной арки. Посадка на туристический троллейбус осуществляется в порядке живой очереди. Стоимость поездки составляет 30 леев, дети до 7 лет – бесплатно.
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