Лечащиеся от коронавируса на дому граждане получат компенсируемые лекарства

0

Гражданам с лёгкими и средними формами COVID-19, проходящим лечение на дому, выделят компенсируемые медикаменты из фондов обязательного медицинского страхования.

Решение о компенсации лекарств некоторым пациентам с коронавирусом было принято в контексте развития эпидемиологической ситуации в стране. Соответствующее поправки были опубликованы сегодня в “Мониторул офичиал”, сообщается на сайте Минздрава.

Препараты для амбулаторного лечения от COVID-19 назначают семейные врачи. Лекарства компенсируют на 100% для лиц до 18 лет и на 70% для взрослых. Возмещаемые лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях будут выписывать как застрахованным, так и незастрахованным гражданам.

С полным списком компенсируемых лекарств можно ознакомиться у семейного врача, в аптеках, позвонив на горячую линию Национальной компании медицинского страхования по телефону 0 800 99999, а также на сайте CNAM.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.