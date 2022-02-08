Лебединский: Обещание власти бороться с коррупцией превратилось в борьбу с оппонентами

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“В плане борьбы с коррупцией мы не видим ничего, кроме борьбы с политическими оппонентами”, – отметил депутат ПСРМ Адриан Лебединский в ходе публичных дебатов в IPN на тему: “Борьба с коррупцией в Республике Молдова: между целями, процессами и последствиями”.

– К сожалению, сегодня власть не способна обеспечить лучшую жизнь гражданам и вынуждена действовать этими грандиозными методами – гражданин все равно реагирует на каждый обыск, на каждое задержание. Вместо хлеба власти предлагают представления, – подчеркнул депутат.

По его словам, представители новой власти заявляли, придя к руководству государством, что устранят схемы, связанные с контрабандой сигарет, спирта, янтаря и т.д.

– Если они (схемы, прим. ред.) и существовали, то они были переняты (новой властью, прим. ред.). В Румынии задерживают многих людей, которые занимаются этим трафиком на государственной границе. В Республике Молдова нет таких задержаний. С сентября у нас не было ни одного дела. Более того, в Республике Молдова нынешняя власть, по сути, переняла всё, что было во времена Владимира Плахотнюка. Мы не видим конкретной борьбы с коррупцией на законодательном уровне в течение полугода с тех пор, как существует новое парламентское большинство. Были только некоторые дискуссии в коридорах, но (депутаты из парламентского большинства, прим. ред.) не придумали каких-либо проектов по реформированию. И от назначения на должности через конкурсы, мы дошли до отмены конкурсов на все должности. Ежедневно мы являемся свидетелями действий, которые на самом деле демонстрируют: коррупция существует, и она растёт, – подчеркнул депутат.

По мнению депутата-социалиста, в правовые институты не были привлечены новые, честные люди, чтобы они могли бороться с коррупцией.

– Остались те же люди, которые были до сих пор, а некоторые были даже продвинуты, им были предоставлены большие полномочия, – подчеркнул Адриан Лебединский. Нет кадрового кризиса. У нас есть высококвалифицированные специалисты во всех областях, в том числе с образованием, полученным за пределами Республики Молдова, в хороших университетах, за все 30 лет независимости. Проблема в том, что граждане, которые имеют опыт и знают, как решать проблемы, не хотят работать в правительственной команде, потому что они не согласны с нынешней политической властью, – считает Лебединский.

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