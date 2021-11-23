Лебединский об образовании: Ситуация выходит из-под контроля, а министерство бездействует (ВИДЕО)

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский указал сегодня на брифинге для прессы на многочисленные проблемы в области образования, которые необходимо срочно решить профильному министерству.

Так, речь идёт о кадрах. Молодые специалисты не хотят работать в сёлах. Педколлективы стареют, констатировал социалист.

– Министерству нужно найти возможности и заинтересовать молодые кадры хотя бы 3 года проработать в сельских учебных заведениях, получить финансирование на оснащение этих школ и детсадов. Этот вопрос можно решить только на уровне министерства и правительства. Директора лицеев не могут сами решить проблему нехватки специалистов. Ситуация вышла из-под контроля, и только правительство с Министерством образования, учреждениями, родителями и гражданским обществом вместе должны найти решения, – сказал он.

Лебединский указал и на нехватку оборудования в школах, а также на неправильное распределение техники среди образовательных учреждений, на проблему питания и на низкий уровень онлайн-обучения.

– Министерство отошло от проектов, инициированных ранее, и не имеет реальных решений для существующего образовательного кризиса. Блок коммунистов и социалистов найдёт их и будет настаивать на их внедрении на благо наших детей, – подытожил он.

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