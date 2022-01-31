Лебединский: Будем добиваться искоренения политического влияния на КС и его судей (ВИДЕО)

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Партия социалистов Республики Молдова выступает за построение правового государства, борьбу с коррупцией, обеспечение подлинной реформы системы правосудия, независимость судей и прокуроров и деполитизацию Конституционного суда. Об этом на брифинге для прессы заявил член Исполкома ПСРМ Максим Лебединский.

– В этом смысле мы будем выступать за обеспечение принципа разделения и взаимодействия ветвей государственной власти, опираясь на систему контроля и баланса. Мы убеждены, что коррупция – это худшее явление, подрывающее качественное госуправление, разрушающее правовое государство, препятствующее экономическому росту и попыткам его искоренить. Этот бич общества можно искоренить только путём активизации усилий, внедрения нормативной базы в соответствии с международными стандартами, сотрудничества граждан и органов государственной власти, а также реализации образовательных программ, направленных на пропаганду «нулевой терпимости» к коррупции, – подчеркнул он.

Лебединский добавил, что социалисты стремятся установить, продвигать и обеспечивать на конституционно-правовом уровне нормативную основу для ясных принципов независимости и автономии судебной власти в целом, включая судей и прокуроров, а также органов местного самоуправления в области правосудия, тем самым обеспечивая применение стандартов Совета Европы.

– ПСРМ считает необходимым оценивать судей и прокуроров на основе профессионализма и добросовестности, чтобы повысить эффективность их работы в сфере защиты прав и свобод человека без преследования этих лиц, иначе преследование по субъективным или политическим мотивам приведет к отступлению от принципов независимости и законности при принятии решений. Партия социалистов неизбежно будет продвигать политику, направленную на искоренение политического влияния на Конституционный суд и его судей, а также будет направлять сигналы тревоги по поводу неединообразного и избирательного подхода Высокого суда всякий раз, когда он станет пренебрегать конституционными рамками и использует в своей работе двойные стандарты при осуществлении конституционного надзора, – сказал член Исполкома ПСРМ.

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