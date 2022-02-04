ЛДПМ возвращается? Санду взяла в советники министра из правительства Филата

Дорин Речан, экс-министр внутренних дел Молдовы в правительстве Влада Филата, был назначен сегодня советником президента в области обороны и национальной безопасности, а также секретарём Высшего совета безопасности. Соответствующий указ подписала Майя Санду.

Он начнёт деятельность в президентуре с 7 февраля.

Дорин Речан был коллегой Майи Санду в правительстве Влада Филата в 2012-2014 годах, сообщает unimedia.info.