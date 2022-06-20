ЛДПМ обвиняет ПДС в коррупции и заимствовании практик режима Плахотнюка

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ЛДПМ обвиняет ПДС в коррупции. Члены Либерально-демократической партии говорят, что партия “Действие и солидарность” продолжает практику подкупа местных избранников, которая широко применялась во времена захваченного государства.

– Сигналы от наших коллег из территорий свидетельствуют о том, что партия, которой вы руководите, использует все возможные и невозможные методы для вербовки примаров, районных и местных советников. На отобранных кандидатов, членов ЛДПМ, оказывалось давление с тем, чтобы они отказались от участия в выборах в пользу ПДС, – говорится в открытом письме на имя Игоря Гросу.

Либерал-демократы также напомнили, что оказали поддержку ПДС на парламентских выборах 2019 года, президентских 2020 года и досрочных 2021 года, сообщает protv.md.

Как сообщает источник, представители ПДС пообещали выступить с реакцией на данное послание позднее.

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