ЛДПМ Филата призывает все проевропейские и унионистские партии выйти из гонки в пользу ПДС Санду

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ЛДПМ просит правые партии не допустить таким образом победы на выборах Блока коммунистов и социалистов. Призыв был размещён на странице Либерально-демократической партии в соцсети.

– Либерально-демократическая партия Молдовы призывает проевропейские и унионистские партии расценивать свой выход из предвыборной гонки не как политическую слабость, а как политическую зрелость, признав, что единственным проевропейским формированием с реальными шансами попасть в парламент и взять большинство является партия “Действие и солидарность”. Мы обязаны не упустить этот исторический шанс, – говорится в послании.

Ранее с призывом в поддержку ПДС выступил и сам Влад Филат.

Председатель ПСРМ Игорь Додон и депутаты Партии социалистов неоднократно обращали внимание на то, что партия “Действие и солидарность” – это ЛДПМ после “ребрендинга”. Так, в список ПДС вошли многие из тех, кто состоял в ЛДПМ или занимал различные должности в правительствах либерал-демократов.

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