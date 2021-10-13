Лавров: США прямо запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с Россией

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США и Евросоюз оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдовы, прямо запрещая Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Россией. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдовы – исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинёв будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне, – отметил Лавров, пишет ТАСС.

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