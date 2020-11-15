Лавров поздравил Чокоя с вступлением в должность министра иностранных дел и европейской интеграции

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил поздравительное послание министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокою по случаю вступления в должность.

Глава российской дипломатии выразил надежду «на дальнейшее развитие конструктивного диалога между внешнеполитическими ведомствами наших стран в интересах народов России и Молдовы, стабильности и безопасности в регионе», а также пожелал своему молдавскому коллеге крепкого здоровья и успехов в работе.

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