Лавров поздравил Чокоя с вступлением в должность министра иностранных дел и европейской интеграции

Лавров поздравил Чокоя с вступлением в должность министра иностранных дел и европейской интеграции

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил поздравительное послание министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокою по случаю вступления в должность.

Глава российской дипломатии выразил надежду «на дальнейшее развитие конструктивного диалога между внешнеполитическими ведомствами наших стран в интересах народов России и Молдовы, стабильности и безопасности в регионе», а также пожелал своему молдавскому коллеге крепкого здоровья и успехов в работе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md