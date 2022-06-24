Лавров: Молдова пытается отменить всё русское, как на Украине

Власти Молдовы пытаются предпринять “отмену всего русского”, как это делают на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, показанном в четверг.

– К сожалению, сейчас в Молдове пытаются предпринять такую же [как на Украине] отмену всего русского. Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально, – сказал министр.

Напомним, что в среду вступили в силу поправки, запрещающие в том числе показ информационных и аналитических программ, произведённых в России.

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